چلڈرن لائبریری کے زیر اہتمام بچوں کیلئے سپورٹس گالا

  • گوجرانوالہ
ایسے پروگرام بچوں کی شخصیت سازی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں:عفت حنیف

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ کی چلڈرن لائبریری اس بار صرف کتابوں کی خوشبو تک محدود نہ رہی بلکہ میدانِ کھیل کی جوش بھری صداؤں سے بھی گونج اٹھی۔ سپورٹس گالا کے انعقاد نے نہ صرف بچوں کی ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کو نکھارا بلکہ ان میں آگے بڑھنے اور خود اعتمادی کے ساتھ جیت کے سفر پر گامزن ہونے کا حوصلہ بھی پیدا کیا۔تقریب کا سب سے دلنشین لمحہ وہ تھا جب انقلاب انچارج عفت حنیف اور ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ منور حسین نے پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے ۔ ان کی موجودگی نے تقریب کو وقار بخشا اور بچوں کو یہ احساس دلایا کہ ان کی محنت کو نہ صرف دیکھا جا رہا ہے بلکہ سراہا بھی جا رہا ہے ۔عفت حنیف کی جانب سے بچوں کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایسے پروگرام بچوں کی شخصیت سازی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسری جانب منور حسین نے اس امر پر زور دیا کہ کھیل کے میدان میں حصہ لینے سے بچوں کی برداشت، ٹیم ورک اور نظم و ضبط جیسی خوبیاں پروان چڑھتی ہیں۔

 

