ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ ، صفائی ستھرائی کا جائزہ
گرین بیلٹس میں نئی گھاس لگانے اور موسمی پودے لگانے کے بھی احکامات
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے گڈ گورننس انیشیٹیوز کے تحت مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے شمسی انڈر پاس، سروس روڈ، جی ٹی روڈ گرین بیلٹس، مختلف چوکوں کے مانومنٹس، گھنٹہ گھر چوک و ملحقہ بازاروں، حافظ آباد روڈ، کھیالی بائی پاس، کمشنر روڈ اور چلڈرن ہسپتال گوجرانوالہ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مقررہ عوامی دفتری اوقات میں شہریوں کے مسائل بھی سنے اور موقع پر حل کے احکامات جاری کئے ۔ انہوں نے گرین بیلٹس میں خستہ حال مقامات اور خشک حصوں پر نئی گھاس لگانے اور موسمی پودے لگانے کے بھی احکامات جاری کئے تاکہ شہر کا حسن مزید نکھر سکے ۔ ڈپٹی کمشنر نے اندرونِ شہر گھنٹہ گھر چوک سے ملحقہ بازاروں اور گلی محلوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے صفائی ستھرائی کے انتظامات، نکاسی آب کے نظام، گھنٹہ گھر چوک کی تزئین و آرائش اور تجاوزات کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کھیالی بائی پاس کا دورہ کیا، صفائی ستھرائی کی صورتحال، گرین بیلٹس کی دیکھ بھال اور سڑک کنارے تجاوزات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کمشنر روڈ کی توسیع اور ریویمپنگ کے جاری منصوبے کا بھی دورہ کیا ، انہوں نے تعمیراتی کاموں کی رفتار اور معیار کا جائزہ لیا۔