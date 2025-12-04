مغربی کلچر کے طرز پر قانونی سازی درست نہیں :خالد محمود
ترقیاتی کام عوامی نمائندوں ،تاجروں کی مشاورت سے ہونے چاہئیں :صحافیوں سے گفتگو
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )جماعت اسلامی اٹلی کے رہنما خالد محمود خان نے کہا ہے کہ قوانین کو کلچر کے مطابق بنایا جائے تو ہی عوامی فلاح ممکن ہے ، یورپ اور امریکہ کا طرز رہن سہن مد نظر رکھ کر قوانین بنائے جائیں گے تو درستگی کے بجائے خرابی پیدا ہو گی۔ مقامی صحافیوں افتخار بٹ،صابر بٹ، ضمیر کاظی،میاں شہباز ،سیف اللہ بٹ،منظور پھول سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آ ئے روز کی توڑ پھوڑ ترقیاتی کاموں کا طویل ہو جانا عوام کیلئے باعث زحمت بن جاتا ہے ، وزیرآباد میں بیک وقت سیالکوٹ روڈ، نالے کی تعمیر،واٹر سپلائی کے پائپوں سمیت متعدد کام جاری ہیں جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے پنجاب حکومت کے نمائندگان بیوٹیفکیشن اور دیگر ترقیاتی کام عوامی نمائندوں اور تاجروں کی مشاورت سے کریں گے تو بہتر ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ یورپ اور امریکہ میں ماحول کے مطابق قوانین ترتیب پاتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں 5 موسم پائے جاتے ہیں اور اپنے اپنے وقت میں شدت رکھتے ہیں، د کانوں اور بازاروں میں دھوپ یا بارش سے بچنے کے لیے حفاظتی شیڈ یا دوکانوں میں داخل و خارج ہونے کے لیے تھڑے وغیرہ توڑنا راست اقدام نہیں اس پر پالیسی سازوں کو نظر ثانی کرنا چاہیے ۔