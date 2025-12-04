صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :میو نسپل ملازمین نے ریڑھی بانوں کا جینا محال کردیا

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :میو نسپل ملازمین نے ریڑھی بانوں کا جینا محال کردیا

اہلکار مفت سبزی لینے لگے ،محنت کشوں کی دہائی ، مہنگائی ہے ، کیا کر یں :ملازمین

موترہ(نامہ نگار )میونسپل کمیٹی ڈسکہ کی انکروچمنٹ برانچ کے ملازمین نے ریڑھی بانوں کا جینا محال کردیا ۔میونسپل کمیٹی ڈسکہ کی انکروچمنٹ برانچ میں تعینات ملازمین نے میلاد چوک میں بچوں کی روزی روٹی کمانے کیلئے ریڑھی لگانے والوں کا جینا محال کردیا ، بلدیہ ملازمین روزانہ کی بنیاد پر ریڑھی بانوں سے سبزیاں لیکرگھروں کو چلے جاتے ہیں اور پیسے بھی نہیں دیتے جس پر ریڑھی بانوں نے بتایاکہ منڈی سے سبزیاں اتنی مہنگی مل رہی ہیں کہ ایک ملازم کو اگرسبزی دے دیں تو دوسرے ملازمین بھی کوئی نہ کوئی چیز لینے آجاتے ہیں اگر کسی ملازمین کو سبزی یا مصالحہ جات نہ دیں تو میونسپل کمیٹی ڈسکہ کے ملازمین جرمانہ کرنے اور ریڑھی بند کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں ، اگر ہم نے میونسپل کمیٹی کی انکروچمنٹ برانچ کے ملازمین کو سبزیاں مفت دینی ہیں تو ہم بچوں کی روٹی کیسے کمائیں گے ۔ ریڑھی بانوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔ رابطہ کرنے پر میونسپل کمیٹی ڈسکہ انکروچمنٹ برانچ کے ملازمین نے بتایاکہ کبھی کبھار سبزیاں لیکر جاتے ہیں کونسی قیامت آگئی ہے اتنی تنخواہیں نہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں گھر کے اخراجات پورے کرسکیں۔

 

