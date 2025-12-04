دھلے میں کوڑے کے ڈھیروں سے مکینوں کی زندگی اجیرن،بیماریاں پھیلنے لگیں
اویس قرنی روڈ محلہ باغوالا کے مکینوں کو شدید کوفت کا سامنا،کوڑے کی جگہ کے گرد رہائشی علاقہ ، بچے بھی امراض کا شکار ،ڈی سی متبادل جگہ کا انتظام کر کے پریشانی سے نجات دلائیں،مطالبہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)دھلے کے علاقہ اویس قرنی روڈ محلہ باغوالا میں کوڑے کے ڈھیروں نے مکینوں کی زندگی اجیرن بنا ڈالی ، متاثرین سراپا حتجاج بن گئے ۔،بتایا گیا ہے اویس قرنی روڈ محلہ باغوالا میں انتظامیہ کی طرف سے کوڑا پھینکا جاتا ہے جس کے باعث مکینوں کو کوفت کا سامنا ہے ،جب انتظامی گاڑیاں آتی ہیں تو ٹریفک بھی بند ہو جاتی ہے ،راہگیروں اور گاڑیوں پر سوار افراد کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ کوڑے کی جگہ کے ارد گرد رہائشی علاقہ ہے جس کے باعث تعفن پھیلنے سے بچے بھی امراض کا شکار ہو رہے ہیں،بار ہا درخواستوں کے باوجود شنوائی نہیں ہو رہی جبکہ انتظامیہ کو بھی متعدد بار اس حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے جس کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی، شدید تعفن کی وجہ سے سانس کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں،بزرگوں کو بھی اس وجہ سے مسائل کا سامنا ہے ،انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے ڈی سی سے مطالبہ کیا کہ کوڑے کیلئے متبادل جگہ کا فوری انتظام کر کے رہائشیوں کو اس پریشانی سے نجات دلائی جائے اور اس جگہ کو بچوں کیلئے پارک میں تبدیل کر کے صحت مند ماحول کو فروغ دیا جائے ۔