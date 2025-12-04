ڈرائیونگ لائسنس کیلئے قطاریں،سسٹم ڈاؤن،شہری خوار
ٹریفک قوانین پر عملدر آ مد کیلئے کریک ڈائون کے با عث شہریوں نے لا ئسنسگ سنٹر ز کا رخ کر لیا ، تعطل کے با عث اندراج، با ئیومیٹرک اور ٹیسٹنگ کا عمل سست
ڈسکہ ،منڈیکی گورائیہ، ہیڈ بمبانوالہ (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار)پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس کے معاملے پر سختی کے با عث شہری خوار،سسٹم بیٹھ گیا، لمبی لائنیں لگ گئیں ۔پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے جاری کریک ڈاؤن نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ۔ ڈسکہ میں بھی روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں بغیر لائسنس موٹر سائیکل اور گاڑی چلانے والوں کے چالان، بھاری جرمانے اور مقدمات درج کئے جا رہے ہیں جس کے باعث شہری لائسنس حاصل کرنے کیلئے دفاتر کا رخ کرنے پر مجبور ہیں لیکن ڈسکہ کے لائسنسنگ سینٹرز میں صورتِ حال پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکی ہے ۔ شہریوں کی لمبی لائنیں، ٹوکن کے حصول میں شدید مشکلات، انتظار گاہوں میں رش اور ناقص انتظامات سے لوگ سخت پریشان ہیں ،کئی مقامات پر سسٹم بار بار ڈاؤن ہونے کے باعث فارم اندراج، با ئیومیٹرک اور ٹیسٹنگ کا عمل سست روی کا شکار ہے لائسنسنگ عملے کے مطابق سٹاف کی کمی اور بڑھتے ہوئے رش کے باعث کام کی رفتار متاثر ہو رہی ہے جبکہ روزانہ ہزاروں درخواستیں موصول ہونا معمول بن گیا ہے ۔ دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف بغیر لائسنس چالان کئے جا رہے ہیں اور دوسری طرف لائسنس بنانے میں شدید دشواریاں ہیں شہری حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سسٹم کو فوری طور پر اپ گریڈ کیا جائے اضافی عملہ تعینات کیا جائے اور لائسنسنگ سینٹرز کے دورانیے میں اضافہ کیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔