پھالیہ:سکول ٹیچر کی بیوہ کا 13سال بعد پنشن کا مسئلہ حل

  • گوجرانوالہ
پھالیہ (نامہ نگار)ایڈوائزر صوبائی محتسب ریجنل آفس منڈی بہاؤالدین آصفہ گل نے 13سال بعد بیوہ کا پنشن کا مسئلہ حل کر ا دیا۔

 اکاؤنٹ آفس نے بیوہ کے نام 26لاکھ 10ہزار روپے کا چیک جاری کر دیا۔ گورنمنٹ سیکنڈری سکول مانگٹ کے ایس ایس ٹی ٹیچر محمد نواز کا 2012میں انتقال ہو گیا ، بیوہ شائستہ نواز نے پنشن کیلئے متعلقہ محکمہ کو درخواست دی ، بیوہ 13سال تک پنشن کے حصول کیلئے دفاتر کے چکر لگاتی رہی ، شائستہ نواز نے صوبائی محتسب عائشہ حامد اورایڈوائزر ریجنل آفس منڈی بہاؤ الدین آصفہ گل کاشکریہ ادا کیا ۔

 

