صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی بنگلہ :میڈیکل سٹور پر ڈاکہ مزاحمت پر فائرنگ ،نوجوان زخمی

  • گوجرانوالہ
میانوالی بنگلہ :میڈیکل سٹور پر ڈاکہ مزاحمت پر فائرنگ ،نوجوان زخمی

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )دو ڈاکوؤں نے میڈیکل سٹور مالک سے رقم چھین لی، مزاحمت پر نوجوان کو گولی مار کر شدیدزخمی کردیا ۔

تفصیلات کے مطابق موضع میانوالی بنگلہ کے نعمان نے پولیس کو درخواست دی کہ وہ کزن اویس کے ہمراہ اپنے میڈیکل سٹور میں موجودتھاکہ اسی دوران موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو گھس آئے اور انہیں اسلحہ کی نوک پریرغمال بناکر 80ہزار روپے چھین لئے ، اویس نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ شروع کردی جس کے نتیجہ میں وہ گولی لگنے سے شدیدزخمی ہوگیا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن