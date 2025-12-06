صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او گجرات کی دیہی مرکز صحت دولت نگر میں کھلی کچہری

  • گوجرانوالہ
ڈی پی او گجرات کی دیہی مرکز صحت دولت نگر میں کھلی کچہری

گجرات (نامہ نگار )وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن انصاف عوام کی دہلیز پر کے تحت کھلی کچہریوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ،وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت گجرات میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے ۔

 اس سلسلہ میں ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق نے دیہی مرکز صحت دولت نگر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کیلئے متعلقہ افسر وں کو فوری احکامات جاری کئے اور شہریوں کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے مسائل کا حل ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن