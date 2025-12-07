پبلک و گڈز ٹرانسپورٹ کل مکمل بندرہے گی:ٹرانسپورٹرز
حافظ آباد(نامہ نگار)ٹرانسپورٹ متحدہ ایکشن کمیٹی حافظ آباد کی جانب سے نئے ٹریفک آرڈیننس 2025 میں بھاری جرمانوں لائسنس پوائنٹ سسٹم، بھاری گاڑیوں کی فٹنس پابندیوں کیخلاف کل 8 دسمبرکو ضلع حافظ آباد میں بھی مکمل ہڑتال اور پہیہ جام احتجاج کی کال دے دی گئی ۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ کل پبلک وگڈز ٹرانسپورٹ مکمل بند رہے گی۔
