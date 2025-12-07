صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پبلک و گڈز ٹرانسپورٹ کل مکمل بندرہے گی:ٹرانسپورٹرز

  • گوجرانوالہ
پبلک و گڈز ٹرانسپورٹ کل مکمل بندرہے گی:ٹرانسپورٹرز

حافظ آباد(نامہ نگار)ٹرانسپورٹ متحدہ ایکشن کمیٹی حافظ آباد کی جانب سے نئے ٹریفک آرڈیننس 2025 میں بھاری جرمانوں لائسنس پوائنٹ سسٹم، بھاری گاڑیوں کی فٹنس پابندیوں کیخلاف کل 8 دسمبرکو ضلع حافظ آباد میں بھی مکمل ہڑتال اور پہیہ جام احتجاج کی کال دے دی گئی ۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ کل پبلک وگڈز ٹرانسپورٹ مکمل بند رہے گی۔

ٹرانسپورٹ متحدہ ایکشن کمیٹی حافظ آباد کی جانب سے نئے ٹریفک آرڈیننس 2025 میں بھاری جرمانوں لائسنس پوائنٹ سسٹم، بھاری گاڑیوں کی فٹنس پابندیوں کیخلاف کل 8 دسمبرکو ضلع حافظ آباد میں بھی مکمل ہڑتال اور پہیہ جام احتجاج کی کال دے دی گئی ۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ کل پبلک وگڈز ٹرانسپورٹ مکمل بند رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لاہور کو ڈسٹر کٹ نارتھ ،ساؤتھ میں تقسیم کرنے پر غور

امریکا غزہ معاہدے پر مؤثرعملدرآمدکرائے :طاہر اشرفی

بلدیاتی قانون میں ضروری ترامیم کی جائیں:جماعت اسلامی

رکشہ ڈرائیورز کا مقدمات ‘ بھاری جرمانوں کیخلاف مظاہرہ

پنجاب یونیورسٹی: افسران و ملازمین اضافی کام کے معاوضہ سے محروم

ڈی سی کا قصور بھر کا تفصیلی دورہ صفائی‘ تجاوزات پر سخت احکامات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل