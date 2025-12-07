صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشتہاری ملزم پولیس کو چکمہ دیکرفرارہوگیا

  • گوجرانوالہ
اشتہاری ملزم پولیس کو چکمہ دیکرفرارہوگیا

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)اشتہاری ملزم پولیس کو چکمہ دیکرفرارہونے میں کامیاب ہوگیا۔ پولیس کومخبرخاص نے اطلاع دی کہ پولیس کو مطلوب اشتہاری ملزم شعیب اس وقت محلہ اسلام پورہ میں عمیر اور عزیر کیساتھ موجود ہے پولیس نے گرفتاری کیلئے چھاپہ مار ا ملزم فرار ہوگیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

اشتہاری ملزم پولیس کو چکمہ دیکرفرارہونے میں کامیاب ہوگیا۔ پولیس کومخبرخاص نے اطلاع دی کہ پولیس کو مطلوب اشتہاری ملزم شعیب اس وقت محلہ اسلام پورہ میں عمیر اور عزیر کیساتھ موجود ہے پولیس نے گرفتاری کیلئے چھاپہ مار ا ملزم فرار ہوگیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب :سولر سسٹم کے نرخوں میں غیر معمولی کمی

ڈسپیوٹ ریزو لیشن کمیٹی کا اجلاس ،13 کیسز کی سماعت

سی پی او کا دورہ ہمدرد ویلفیئر ٹرسٹ، مریضوں سے ملاقات

ملتان میں ناجائز اسلحہ رکھنے پر دو افراد گرفتار

کوٹ ادو:چینی کی قیمت میں کمی

کمرشل آرڈر کی خلاف ورزی پر ایک شخص کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل