صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاوید عنایت اعوان کے بیٹے کا ولیمہ اور صاحبزادی کی رخصتی

  • گوجرانوالہ
جاوید عنایت اعوان کے بیٹے کا ولیمہ اور صاحبزادی کی رخصتی

گلیانہ(نامہ نگار )سیاسی و سماجی شخصیت جاوید عنایت اعوان سدکال کے بیٹے سلیمان جاوید کی دعوتِ ولیمہ اور صاحبزادی کی رخصتی کی تقریب بڑا سیاسی اجتماع بن گئی۔

تقریب میں ذاکر حسین اعوان چکوڑا، چوہدری سجاد اکبر سابق ناظم یو سی گلیانہ، ملک اشفاق سابق کونسلر یو سی ملکہ، عامر شہزاد کھرانہ، غلا م حیدر اعوا ن ، مہدی حسن جھا نٹلہ ، حسن مہدی ، قا سم مہدی ، محسن مہندی ، اشتیا ق جھا نٹلہ ، تنو یر سدکال ، ملک بلا ل ، پر و یز ا ختر پپو ، انیس الرحمن ملکہ، نعیم اللہ اعوان، محسن ضیا اعوان ، حسن ضیا اعوان تیمانی، شہباز گلیانہ، اشفاق شاہین، مدثر منظور اعوان اور دیگر نے شرکت کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر