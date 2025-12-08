صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :پلاٹوں میں پڑا کوڑاکرکٹ ماحولیاتی آلودگی کا با عث

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :پلاٹوں میں پڑا کوڑاکرکٹ ماحولیاتی آلودگی کا با عث

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گرد و نواح کے خالی پلاٹوں میں پڑا کوڑا کرکٹ ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا باعث بننے لگا وقت پر کوڑا نہ اٹھانے جانے کی وجہ سے خالی پلاٹ بچوں میں بیماریاں بانٹنے لگے۔

فلتھ ڈپوؤں اور پلاٹوں وغیرہ میں پڑے کوڑے کوآگ لگانا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملہ نے معمول بنالیا علاقہ بھرمیں پوش اور گنجان آباد علاقوں میں درجنوں خالی پلاٹوں میں پڑے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر شہریوں کیلئے عذاب بن گئے اور بعض مقامات پربنائے گئے فلتھ ڈپوؤں کو کئی کئی روز تک کوڑے سے خالی نہیں کئے جاتے جس کی وجہ سے علاقوں میں تعفن پھیل جاتا ہے شہریوں کے مطابق ریڑھیوں اور موٹرسائیکل رکشوں کے ذریعے کوڑا کرکٹ گنجان آبادیوں اور محلوں وغیرہ کے خالی پلاٹوں میں پھینکنا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کامشغلہ بن چکا ہے ۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملہ کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کے بجائے خالی پلاٹوں بازاروں اور گلی محلوں میں کوڑے کے ڈھیروں کو آگ لگانے کو ترجیح دیتے ہیں جس سے فضا آلودہ اور سانس لینا مشکل ہوجاتاہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر