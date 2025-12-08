ڈسکہ :پلاٹوں میں پڑا کوڑاکرکٹ ماحولیاتی آلودگی کا با عث
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گرد و نواح کے خالی پلاٹوں میں پڑا کوڑا کرکٹ ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا باعث بننے لگا وقت پر کوڑا نہ اٹھانے جانے کی وجہ سے خالی پلاٹ بچوں میں بیماریاں بانٹنے لگے۔
فلتھ ڈپوؤں اور پلاٹوں وغیرہ میں پڑے کوڑے کوآگ لگانا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملہ نے معمول بنالیا علاقہ بھرمیں پوش اور گنجان آباد علاقوں میں درجنوں خالی پلاٹوں میں پڑے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر شہریوں کیلئے عذاب بن گئے اور بعض مقامات پربنائے گئے فلتھ ڈپوؤں کو کئی کئی روز تک کوڑے سے خالی نہیں کئے جاتے جس کی وجہ سے علاقوں میں تعفن پھیل جاتا ہے شہریوں کے مطابق ریڑھیوں اور موٹرسائیکل رکشوں کے ذریعے کوڑا کرکٹ گنجان آبادیوں اور محلوں وغیرہ کے خالی پلاٹوں میں پھینکنا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کامشغلہ بن چکا ہے ۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملہ کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کے بجائے خالی پلاٹوں بازاروں اور گلی محلوں میں کوڑے کے ڈھیروں کو آگ لگانے کو ترجیح دیتے ہیں جس سے فضا آلودہ اور سانس لینا مشکل ہوجاتاہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیاہے ۔