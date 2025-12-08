صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:ریٹائرڈ ڈی ایس پی طاہر ورک انتقال کرگئے

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:ریٹائرڈ ڈی ایس پی طاہر ورک انتقال کرگئے

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب پولیس کے ریٹائرڈ ڈی ایس پی طاہر ورک انتقال کرگئے جنہیں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کردیا گیا، ڈی ایس پی سٹی سیالکوٹ طارق محمود ڈھڈی اور پولیس افسر وں نے ڈی ایس پی طاہر ورک کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے دعائے مغفرت کی ۔

پنجاب پولیس کے ریٹائرڈ ڈی ایس پی طاہر ورک انتقال کرگئے جنہیں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کردیا گیا، ڈی ایس پی سٹی سیالکوٹ طارق محمود ڈھڈی اور پولیس افسر وں نے ڈی ایس پی طاہر ورک کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے دعائے مغفرت کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر