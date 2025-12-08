صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او سیالکوٹ نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کی شکایات سنیں

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت اپنے دفتر میں آنے والے شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسر وں کو میرٹ کی بنیاد پر فوری ازالہ کے احکامات جاری کئے ، ڈی پی او آفس میں شہر اقبال، سمبڑیال، ڈسکہ اور پسرور کے شہری و دیہی علاقوں سے آئے شہریوں نے شکایات بارے آگاہ کیا، ڈی پی او فیصل شہزاد نے شہریوں کو مکمل تحفظ کی یقین دہانی کر ائی۔

