صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کار سوار ڈاکوئوں نے شہری کو لوٹ لیا

  • گوجرانوالہ
کار سوار ڈاکوئوں نے شہری کو لوٹ لیا

گجرات (نامہ نگار )جی ٹی روڈ پر کار سوار ڈاکو ئوں نے راہگیر کو کار میں بیٹھا کر لوٹ لیا ،جی ٹی روڈ گا کھڑی کے محمد اسلم کو زبردستی ڈاکوئوں نے میں کار میں بیٹھا کر ہزاروں روپے اور قیمتی موبائل چھین لیا اور اس کو کلیوال کے قریب اتار کر فرار ہو گئے ، پولیس تھانہ صدر لالہ موسیٰ نے مقدمہ درج کر لیا۔

جی ٹی روڈ پر کار سوار ڈاکو ئوں نے راہگیر کو کار میں بیٹھا کر لوٹ لیا ،جی ٹی روڈ گا کھڑی کے محمد اسلم کو زبردستی ڈاکوئوں نے میں کار میں بیٹھا کر ہزاروں روپے اور قیمتی موبائل چھین لیا اور اس کو کلیوال کے قریب اتار کر فرار ہو گئے ، پولیس تھانہ صدر لالہ موسیٰ نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر