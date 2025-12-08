صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی اشیا سے محروم

کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی اشیا سے محروم ہوگئے ۔ نواحی گاؤں بھروکی ورکاں کے سلیم اللہ کی موٹر سائیکل نامعلوم چور سادھوکی میں میڈیکل اسٹور کے باہر سے چوری کرکے لے گئے ۔منڈیالہ روڈ کے ساجد علی کے گھر کا سوئی گیس میٹر چوری ہوگیا۔

