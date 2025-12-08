صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معذور افراد کے عالمی دن پر نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ڈیف سیٹلائٹ ٹاؤن میں تقریب

  • گوجرانوالہ
معذور افراد کے عالمی دن پر نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ڈیف سیٹلائٹ ٹاؤن میں تقریب

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)معذور افراد کے عالمی دن کے موقع پر نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ڈیف سیٹلائٹ ٹاؤن میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سماجی بہبود کے اداروں، اساتذہ، والدین اور طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کین۔

تقریب کی مہمانِ خصوصی ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مس سمیرا اقبال تھیں جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد عالم، محمد شعیب، محمد اختر، ڈائریکٹر سکول محمد نعمان ریاض سمیت ادارے کی ٹیچرز اور قوتِ سماعت سے محروم بچوں کے والدین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے ۔تقریب میں قوتِ سماعت سے محروم طلبہ نے رنگا رگ پروگرام پیش کر کے مہمانوں کو حیرت زدہ کر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر