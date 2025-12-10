صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:ٹائر شاپ کے اکائو نٹ آفس سے لاکھوں روپے چوری

  • گوجرانوالہ
راہوالی:ٹائر شاپ کے اکائو نٹ آفس سے لاکھوں روپے چوری

راہوالی (نمائندہ دنیا )مون ٹائر شاپ کے اکاؤنٹ آفس سے نامعلوم چور پونے چار لاکھ روپے لے گیا ۔نامعلوم چور رات کو مون ٹائر شاپ واقع فضل سنٹر کے اکاؤنٹ آفس کے تالے توڑ کر تین لاکھ تہتر ہزار روپے چرا کر لے گیا، اکاؤنٹ منیجرعلیم کی رپورٹ پر کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

مون ٹائر شاپ کے اکاؤنٹ آفس سے نامعلوم چور پونے چار لاکھ روپے لے گیا ۔نامعلوم چور رات کو مون ٹائر شاپ واقع فضل سنٹر کے اکاؤنٹ آفس کے تالے توڑ کر تین لاکھ تہتر ہزار روپے چرا کر لے گیا، اکاؤنٹ منیجرعلیم کی رپورٹ پر کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر