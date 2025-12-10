صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماضی کی طرح وکلا کے اعتماد پر پورا اتریں گے :امتیاز خان ، وقاص کدھر

  • گوجرانوالہ
ماضی کی طرح وکلا کے اعتماد پر پورا اتریں گے :امتیاز خان ، وقاص کدھر

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رانا خلیل احمد خان اور اللہ دتہ چیمہ ایڈووکیٹ کی طرف سے امیدوار برائے صد ر چودھری امتیاز احمد خان، امیدوار برائے جنرل سیکرٹری وقاص احمد کدھراور وکلا کے اعزاز میں ناشتہ کا اہتمام کیا گیا ۔

امتیاز احمدخان اور وقاص احمد کدھر نے کہا کہ جس طرح پہلے وکلا برادری کے اعتماد پر پورا اترے ہیں اب بھی انکے اعتماد پر پورا اتریں گے۔۔ اوروکلا برادری کے حقوق کی سربلندی کے لئے پہلے بھی محنت آئندہ بھی شب و روز کی جدوجہد کے ذریعے وکلا کی سربلندی کے لئے کام کرتے رہیں گے ۔

 

