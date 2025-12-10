صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارا چنار میں دہشتگردوں سے لڑتے راہوالی کا صو بیدار شہید

  • گوجرانوالہ
پارا چنار میں دہشتگردوں سے لڑتے راہوالی کا صو بیدار شہید

راہوالی (نامہ نگار )ایک روز قبل وزیرستان کے علاقہ پاراچنار میں الخوارج دہشتگردوں کیساتھ بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے راہوالی کے 38سالہ 4بچوں کا والد صوبیدار شوکت حبیب اعوان نے جام شہادت نوش کرلیا۔

شہید کا جسد خاکی محلہ شریف پورہ راہوالی میں ان کے گھر پہنچنے پر پڑے قبرستان راہوالی میں تدفین کی جائے گی جہاں پاک فوج کا دستہ شہید کو سلامی پیش کرے گا۔ شہید صوبیدار شوکت حبیب اعوان کے والد محمد حبیب اعوان بھی پاک آرمی میں اپنی خدمات انجام دے کر ریٹائرڈ ہوئے تھے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر