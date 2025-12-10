تتلے عالی :غیر قانونی طور پرسینکڑوں کمرشل عمارتیں تعمیر
تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں غیر قانونی طور پرسینکڑوں کمرشل عمارتیں تعمیر،حکومتی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا گیا۔
ضلعی وتحصیل انتظامیہ کی ٹاؤن پلاننگ برانچوں،بلڈنگ وانفورسمنٹ انسپکٹروں کی مبینہ ملی بھگت سے گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ پر مرالی والہ،گھمن والا کامونکے روڈ روڈ قلعہ دیدار سنگھ روڈ،کوٹ بلال،اسلام پورہ،بھدے ،تتلے عالی میں کامونکے روڈ،نوشہرہ ورکاں روڈ،کوٹ نثار شاہ،مجو چک،ارتالی ورکاں نوشہرہ روڈ،بیگ پور،قلعہ مصطفی آبادسمیت مختلف مقامات پرغیر قانونی طور پر سیکڑوں دکانیں،عمارتیں،پلازہ جات، مارکیٹوں، فیکٹریوں کے نقشہ جات کی منظوری لی گئی ہے اور نہ ہی کمرشلائزیشن فیس کی ادائیگی کی گئی ہے جس کی وجہ سے حکومتی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے ۔ذرائع نے بتایا کہ غیر قانونی عمارتوں کے مالکان سے رقم وصولی کیلئے بلڈنگ انسپکٹروں نے پرائیویٹ افراد کو بھی بھرتی کر رکھا ہے جو مالکان سے باقاعدگی سے وصولی کر رہے ہیں۔