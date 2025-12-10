صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :غیر قانونی طور پرسینکڑوں کمرشل عمارتیں تعمیر

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :غیر قانونی طور پرسینکڑوں کمرشل عمارتیں تعمیر

تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں غیر قانونی طور پرسینکڑوں کمرشل عمارتیں تعمیر،حکومتی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا گیا۔

ضلعی وتحصیل انتظامیہ کی ٹاؤن پلاننگ برانچوں،بلڈنگ وانفورسمنٹ انسپکٹروں کی مبینہ ملی بھگت سے گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ پر مرالی والہ،گھمن والا کامونکے روڈ روڈ قلعہ دیدار سنگھ روڈ،کوٹ بلال،اسلام پورہ،بھدے ،تتلے عالی میں کامونکے روڈ،نوشہرہ ورکاں روڈ،کوٹ نثار شاہ،مجو چک،ارتالی ورکاں نوشہرہ روڈ،بیگ پور،قلعہ مصطفی آبادسمیت مختلف مقامات پرغیر قانونی طور پر سیکڑوں دکانیں،عمارتیں،پلازہ جات، مارکیٹوں، فیکٹریوں کے نقشہ جات کی منظوری لی گئی ہے اور نہ ہی کمرشلائزیشن فیس کی ادائیگی کی گئی ہے جس کی وجہ سے حکومتی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے ۔ذرائع نے بتایا کہ غیر قانونی عمارتوں کے مالکان سے رقم وصولی کیلئے بلڈنگ انسپکٹروں نے پرائیویٹ افراد کو بھی بھرتی کر رکھا ہے جو مالکان سے باقاعدگی سے وصولی کر رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر