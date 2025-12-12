صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالہ موسیٰ :تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن ،سامان ضبط

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ :تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن ،سامان ضبط

لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا)لالہ موسیٰ میں تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن جاری ،متعددکو جرمانے اور سامان ضبط کرلیاگیا۔

اے سی کھاریاں احمد شیرگوندل اورچیف آفیسر تنویر عباس گجرکے حکم پر علی نادر انکروچمنٹ انسپکٹر کی زیرنگرانی تجاوزات عملہ نے مین بازار اردو بازار بورڈ بازار میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے تجاوزکرنے والوں کو16700 روپے کے جرمانے کئے اور کئی دکانداروں کاسامان ضبط کرلیا، شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہونے سے بازار کھل گئے ہیں جس سے خریداری کیلئے آنے والے مردوخواتین کو درپیش مسائل کاخاتمہ ہواہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ