صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات ر ا ئس کلب کا اجلا س،چاول کی قیمتوں پر بریفنگ

  • گوجرانوالہ
گجرات ر ا ئس کلب کا اجلا س،چاول کی قیمتوں پر بریفنگ

گجرات (نامہ نگار ، سٹی رپورٹر)گجرات ر ا ئس کلب کا اجلا س مقا می ر یسٹو ر نٹ میں منعقد ہو ا ، صدا رت صدر حا جی عبد الحمید نے کی جبکہ کلب سیکر ٹر ی ثو با ن نو ا ز بٹ نے مونجی و چا ولو ں کے ر یٹس کے با ر ے میں بر یف کیا ، حا جی عبد الحمیدکا کہنا تھا کہ۔۔۔

نئے چا ولو ں کے حوالے سے ما ر کیٹ مضبو ط اور مستحکم ہے ، امید ہے رواں سال ر ائس ملز ما لکا ن کیلئے فا ئد ہ مند ثا بت ہو گا ، سا بق صدورمحمد نو ا ز بٹ اور امجد مجید بٹ کا کہنا تھاافغا نستا ن کے با ڈر بند ہو نے کی وجہ سے سیلہ چا ول کی ما رکیٹ د با ؤ کا شکا ر ہے ، افغا نستا ن ہما ر ا ہمسا یا ملک ہے اگر اس کیسا تھ تعلقا ت بہتر ہو ئے تو سیلہ چا ول کی ما ر کیٹ بہت بہتر ہو گی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل