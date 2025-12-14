راہوالی:فائرنگ کرکے پراپر ٹی ڈیلر کو زخمی کر نیوالے ملزم آ زاد
راہوالی (نمائندہ دنیا )چھ روز قبل پراپرٹی ڈیلر کو تین بھائیوں نے فائر نگ کرکے زخمی کردیا ، ملزموں کو پولیس گرفتار نہ کرسکی جو گاؤں میں ہی دندناتے پھر رہے ہیں ور سوشل میڈیا پر لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں ۔منڈیالہ وڑائچ کے رہائشی عثمان کو مزمل ،مجاہد اور علمدار نے روک کر تشدد کا نشانہ بنایا اور فائرنگ کرکے زخمی کر دیا تھا ۔
چھ روز قبل پراپرٹی ڈیلر کو تین بھائیوں نے فائر نگ کرکے زخمی کردیا ، ملزموں کو پولیس گرفتار نہ کرسکی جو گاؤں میں ہی دندناتے پھر رہے ہیں ور سوشل میڈیا پر لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں ۔منڈیالہ وڑائچ کے رہائشی عثمان کو مزمل ،مجاہد اور علمدار نے روک کر تشدد کا نشانہ بنایا اور فائرنگ کرکے زخمی کر دیا تھا ۔