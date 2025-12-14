صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ:بارات میں جیب تراشی کی بڑی واردات ناکام

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ:بارات میں جیب تراشی کی بڑی واردات ناکام

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )دھارووال کنگ کے علاقے میں واقع میرج ہال میں بارات کے دوران جیب تراشی کی بڑی واردات ناکام بنا دی گئی۔ملزموں کی جانب سے پولیس پر فائرنگ کے باوجود سکیورٹی اہلکاروں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو ڈاکوؤں کو پکڑ لیا جبکہ دو ملزم اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے فرار ہو گئے ۔

 دھارووال کنگ میں میرج ہال پر بارات کی آمد کے موقع پر ایک ملزم نے باراتی کی جیب سے 2 لاکھ 30 ہزار روپے نکال لیے ۔ خوش قسمتی سے اس وقت میرج ہال میں چیکنگ کے لیے تھانہ احمد نگر چٹھہ کے سکیورٹی آفیسر رانا زکریا اور سپیشل برانچ کے آفیسر انتظار حسین چیمہ موجود تھے جنہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جیب تراش کو موقع پر ہی دھر لیا۔ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزم نے انکشاف کیا کہ اس کے مزید 3 ساتھی قریب ہی گاڑی میں موجود ہیں۔ سکیورٹی اہلکار ملزم کو اپنی نجی گاڑی میں بٹھا کر ساتھیوں کی گرفتاری کیلئے سڑک کی جانب بڑھے ، جہاں مشتبہ گاڑی نظر آ گئی۔ گاڑی کو روکنے پر ملزموں نے مزاحمت کرتے ہوئے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔پولیس کی جوابی کارروائی کے بعد دو ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ دو فرار ہو گئے ۔فائرنگ کے تبادلے کے دوران دونوں سرکاری اہلکار معجزانہ طور پر محفوظ رہے ۔ پولیس نے فرار ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل