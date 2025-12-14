علی پورچٹھہ:بارات میں جیب تراشی کی بڑی واردات ناکام
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )دھارووال کنگ کے علاقے میں واقع میرج ہال میں بارات کے دوران جیب تراشی کی بڑی واردات ناکام بنا دی گئی۔ملزموں کی جانب سے پولیس پر فائرنگ کے باوجود سکیورٹی اہلکاروں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو ڈاکوؤں کو پکڑ لیا جبکہ دو ملزم اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے فرار ہو گئے ۔
دھارووال کنگ میں میرج ہال پر بارات کی آمد کے موقع پر ایک ملزم نے باراتی کی جیب سے 2 لاکھ 30 ہزار روپے نکال لیے ۔ خوش قسمتی سے اس وقت میرج ہال میں چیکنگ کے لیے تھانہ احمد نگر چٹھہ کے سکیورٹی آفیسر رانا زکریا اور سپیشل برانچ کے آفیسر انتظار حسین چیمہ موجود تھے جنہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جیب تراش کو موقع پر ہی دھر لیا۔ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزم نے انکشاف کیا کہ اس کے مزید 3 ساتھی قریب ہی گاڑی میں موجود ہیں۔ سکیورٹی اہلکار ملزم کو اپنی نجی گاڑی میں بٹھا کر ساتھیوں کی گرفتاری کیلئے سڑک کی جانب بڑھے ، جہاں مشتبہ گاڑی نظر آ گئی۔ گاڑی کو روکنے پر ملزموں نے مزاحمت کرتے ہوئے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔پولیس کی جوابی کارروائی کے بعد دو ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ دو فرار ہو گئے ۔فائرنگ کے تبادلے کے دوران دونوں سرکاری اہلکار معجزانہ طور پر محفوظ رہے ۔ پولیس نے فرار ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا ۔