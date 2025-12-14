صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین الیکشن بورڈ سمبڑیال بار راؤ شہزاد یامین کو ہٹا دیا گیا

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )عمران خالد ایڈووکیٹ کی درخواست پر پنجاب بار کونسل نے راؤ شہزاد یامین ایڈووکیٹ چیئرمین الیکشن بورڈ سمبڑیال بار کی نامزدگی سے فارغ کر دیا ،الیکشن کمیٹی کا نیاچیئرمین سابق صدربار اعجاز اسلم گوندل، ممبران میں ناصر گھمن ،راناریاض، عمران نذیرقاضی، ملک معظم کو مقرر کیا گیا ہے ۔

