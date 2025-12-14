چیئرمین الیکشن بورڈ سمبڑیال بار راؤ شہزاد یامین کو ہٹا دیا گیا
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )عمران خالد ایڈووکیٹ کی درخواست پر پنجاب بار کونسل نے راؤ شہزاد یامین ایڈووکیٹ چیئرمین الیکشن بورڈ سمبڑیال بار کی نامزدگی سے فارغ کر دیا ،الیکشن کمیٹی کا نیاچیئرمین سابق صدربار اعجاز اسلم گوندل، ممبران میں ناصر گھمن ،راناریاض، عمران نذیرقاضی، ملک معظم کو مقرر کیا گیا ہے ۔
