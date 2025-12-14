صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ظلم کا ساتھ دینے والے اپنے گریبان میں جھانکیں :اسلم گھمن

  • گوجرانوالہ
ظلم کا ساتھ دینے والے اپنے گریبان میں جھانکیں :اسلم گھمن

سمبڑیال(سٹی رپورٹر)ممبر قومی اسمبلی بریگیڈیئر (ر)اسلم گھمن نے کہا ہے کہ عمران خان نہ صرف مخلص پاکستانی ہیں بلکہ امت مسلمہ کے ہیرو بھی ہیں ، روایتی سیاست دانوں کی طرح اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے ، موجودہ حکومت کا ہر حربہ عمران خان کے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کر رہا ہے ۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے سمبڑیال پی ٹی آئی کے رہنما طارق محمود بٹ کی رہائش گاہ پر ان کی عیادت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ظلم کا ساتھ دینے والوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہو گا کہ ان کی سیاسی بساط لپیٹی جا رہی ہے عوام کھلی آنکھوں سے یہ سارا تماشہ دیکھ رہے ہیں ۔سابق وائس چیئرمین بلدیہ سمبڑیال شیخ عبدالرحیم، وسیم شیخ، ثنااﷲ آف امریکہ ،محمد ایوب صدر اور دوسرے کارکنوں کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے اسلم گھمن نے کہا کہ ظلم کی یہ رات کب تک چلے گی انشا اللہ سویرا ضرور ہو گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل