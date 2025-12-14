صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگا ر )ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر گجرات ظہیر احمد جنجوعہ نے ایجوکیشن یونٹ کے ہمراہ پنجاب کالج جلال پور جٹاں ٹریفک آگاہی سیمینار میں شرکت کی۔ طلبا میں ٹریفک آگاہی لیکچر دیا گیا اور ڈرائیونگ لائسنس کی اہمیت،ون وے سے اجتناب، لین لائن کی پابندی،سائیڈ مررز اورسیٹ بیلٹ کا استعمال،بلیک پیپرز کی ممانعت بارے سے آگاہ کیا گیا اور ٹریفک آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کئے گئے ۔

