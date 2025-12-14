حمزہ شہباز شریف سے نوابزادہ طاہر الملک کی ملاقات
گجرات (نامہ نگار )ضلعی صدر مسلم لیگ ن نوابزادہ طاہر الملک نے سابق وزیر اعلٰی حمزہ شہباز شریف سے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملاقات کی ، انہوں نے گجرات کی سیاست کے حوالے سے اور آنے والے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں گفتگو کی، حمزہ شہباز شریف اور نوابزادہ طاہر الملک کے گہرے مراسم ہونے کی وجہ سے نجی معاملات بھی زیر بحث آئے ۔
