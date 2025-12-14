صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی سکول کے وفد کا دورہ سندس فائونڈیشن ،تھیلے سیمیا کے مریض بچوں سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
نجی سکول کے وفد کا دورہ سندس فائونڈیشن ،تھیلے سیمیا کے مریض بچوں سے ملاقات

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )دی ایجوکیٹرز سکول کے ڈائریکٹر عمران بھٹی نے ہیڈ مس سندس بٹ، ڈپٹی ہیڈ میڈیم عطرت،محمد احمد چیمہ، اساتذہ اور طلبہ کے ہمراہ سندس فاؤنڈیشن کا دورہ کیا اور تھیلے سیمیا کے مریض بچوں کی فلاح کیلئے 2 لاکھ 65 ہزار روپے کا عطیہ دیا ۔

طلبہ نے مریض بچوں کو پھول پیش کیے جس سے ماحول جذباتی اور انسانی ہمدردی کی فضا پیدا ہو گئی، سندس فاؤنڈیشن کے ایڈمن حافظ وقاص اور ڈاکٹر مصباح اسلام نے مہمانوں کو ادارے کے کام، علاج کے طریقہ کار، خون کے عطیات کی ضروریات اور مریض بچوں کو درپیش چیلنجز پر بریفنگ دی۔ سندس فاؤنڈیشن کے نمائندوں نے سکول انتظامیہ اور بچوں کا شکریہ ادا کیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل