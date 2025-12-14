نجی سکول کے وفد کا دورہ سندس فائونڈیشن ،تھیلے سیمیا کے مریض بچوں سے ملاقات
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )دی ایجوکیٹرز سکول کے ڈائریکٹر عمران بھٹی نے ہیڈ مس سندس بٹ، ڈپٹی ہیڈ میڈیم عطرت،محمد احمد چیمہ، اساتذہ اور طلبہ کے ہمراہ سندس فاؤنڈیشن کا دورہ کیا اور تھیلے سیمیا کے مریض بچوں کی فلاح کیلئے 2 لاکھ 65 ہزار روپے کا عطیہ دیا ۔
طلبہ نے مریض بچوں کو پھول پیش کیے جس سے ماحول جذباتی اور انسانی ہمدردی کی فضا پیدا ہو گئی، سندس فاؤنڈیشن کے ایڈمن حافظ وقاص اور ڈاکٹر مصباح اسلام نے مہمانوں کو ادارے کے کام، علاج کے طریقہ کار، خون کے عطیات کی ضروریات اور مریض بچوں کو درپیش چیلنجز پر بریفنگ دی۔ سندس فاؤنڈیشن کے نمائندوں نے سکول انتظامیہ اور بچوں کا شکریہ ادا کیا ۔