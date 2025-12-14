انسداد جرائم کیلئے موثر حکمت عملی تیار کرپشن برداشت نہیں: سی پی او
امن و امان اور شہریوں کے جان ومال کے تحفظ پر کو ئی سمجھو تہ نہیں کیا جائیگا:ڈاکٹر سردار غیاث گل ذمہ دار صحافت معاشرے کی درست رہنمائی اور عوامی شعور میں بنیادی کردار ادا کرتی:وفدسے گفتگو
حافظ آباد (نمائندہ دُنیا، نامہ نگار)سی پی او گو جرانوالہ ڈاکٹر سردار غیاث گل نے کہا ہے کہ امن و امان اور شہریوں کے جان ومال کے تحفظ پر کو ئی سمجھو تہ نہیں کیا جائیگا ،جرائم پیشہ افراد سے موثر حکمت عملی کیساتھ نمٹا جائیگا، محکمہ میں کرپشن کسی صورت بر داشت نہیں کی جائیگی۔ سی پی او سے پر یس کلب حافظ آباد کے صدر امتیاز احمد تاج اور سابق صدر و چیئر مین ارشد انجم نے ملاقات کی اور انہیں منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی ۔ ملاقات کے دوران صحافت اور ضلعی انتظامیہ کے مابین باہمی تعاون، عوامی مسائل کے مؤثر حل اور امن و امان کی مجموعی صورتِ حال میں بہتری سے متعلق امور پر جامع تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سی پی او نے کہا کہ ذمہ دار صحافت معاشرے کی درست رہنمائی اور عوامی شعور کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے ، امید ہے کہ ڈسٹرکٹ پریس کلب کی موجودہ قیادت پیشہ ورانہ اصولوں کے تحت ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کو مستحکم کرے گی، جس سے صحافت اور انتظامیہ کے مابین مثالی تعلقات کو فروغ حاصل ہوگا۔اس موقع پر وفد نے سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث گل کیلئے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ صحافتی برادری آئندہ بھی عوامی مفاد، امن و امان کے قیام اور مثبت سماجی اقدار کے فروغ کیلئے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرتی رہے گی۔