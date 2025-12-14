ڈسکہ:گاڑی سے 473 کلو مردہ مرغی برآمد ، ملزم گرفتار
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )پٹرولنگ پوسٹ اکبر چوک نے 743کلو مردہ مرغیوں سے بھری گاڑی پکڑ لی۔
اے ایس آئی راشد محمود نے ٹیم کے ہمراہ دوران گشت وناکہ بندی موضع بناں کے قریب گاڑی نمبر LHP-3843کو روکا تواس میں 743کلو مردہ مرغیاں موجود تھیں انہوں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کو اطلاع دی تو فوڈ سیفٹی آفیسر ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے ۔ انہوں نے مردہ مرغیوں کوانسانی صحت کیلئے غیر موزوں قرار دیتے ہوئے تلف کردیا ۔یہ مردہ مردہ مرغیاں سیالکوٹ سے گوجرانوالہ کے مختلف ریسٹورنٹ پر سپلائی کیلئے لی جارہی تھیں ،ملزم کو تھانہ صدر ڈسکہ پولیس کے حوالے کردیا گیا ، پولیس نے ملزم فیض سلطان کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔