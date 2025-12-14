سرلنکن ہائی کمشنر کی کاروباری افراد کو سرمایہ کاری کی دعوت
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )سری لنکا کے پاکستان میں ہائی کمشنر ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیڈ سینے ورتھنے نے گجرات چیمبر آف کامرس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک میں پرانی اور مظبوط دوستی قائم ہے ،ہر کڑے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ، سری لنکا میں سیلاب کے دوران پاکستان نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور 200ٹن سے زائد امدادی پیکج بھیجے ، 2022 تک سری لنکا اکانومی کے مسائل کا شکار رہا ، اب حالات کافی بہتر ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور سری لنکا ابھی تک فر ی ٹریڈ ایگریمنٹ کا مکمل فائدہ نہیں اٹھا سکے ۔ آپ سری لنکا آئیں وہاں کی مارکیٹ دیکھیں، ادھر آپ کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سری لنکا میں مینوفیکچرنک سیکٹر، آئی ٹی، ٹورزم، زراعت، کنسٹرکشن، ریئل اسٹیٹ کے شعبہ میں انویسٹمنٹ کے مواقع موجود ہیں۔قبل ازیں صدر گجرات چیمبر احمد حسن کی زیر صدارت بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ کی۔ ڈپٹی ہیڈآف مشن کرسٹی روبن نے بتایا کہ سری لنکا میں 18 تا 21 جون2026 سری لنکا ایکسپو منعقد کر ائی جا رہی ہے جس میں 80 سے زائد ممالک شرکت کریں گے اس کے علاوہ 30 جنوری تا1 فروری بوٹ اینڈ مرین شو منعقد کروایا جا رہا ہے اور دیگر ایکسپو بھی پلان میں ہیں ، ہم آپ کو ویزہ کے حوالے سے سہولت فراہم کریں گے ،سری لنکا میں بزنس شروع کرنے پر ٹیکس چھوٹ اور بزنس سپورٹ بھی فراہم کر رہے ہیں۔