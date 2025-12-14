صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنویر بٹ پریس کلب کامونکے کے صدر، ارشد رشید طور سیکرٹری منتخب

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )تنویر بٹ پریس کلب کے صدر، ارشد رشید طور 2 سال کیلئے جنرل سیکرٹری منتخب ہوگئے ۔

 الیکشن کمیشن کی ذمہ داری اقبال چودھری نے ادا کی ، جنہوں نے تمام مراحل کی براہِ راست نگرانی کی۔ ضابطہ کارر وائی مکمل ہونے کے بعد کمیشن نے ممبران کے سامنے امیدواروں کے نام پیش کیے جن میں تنویر بٹ برائے صدر اور ارشد رشید طور برائے جنرل سیکرٹری شامل تھے ۔ ووٹنگ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوئی جس میں پریس کلب کے 34 میں سے 31 ممبر ز نے دونوں امیدواروں کے حق میں ووٹ دیا ۔ 

 

