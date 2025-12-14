صحیح فیصلوں سے اداروں کا مستقبل بنتا ہے :پروفیسر ڈاکٹر ظہورالحق
منڈی بہاؤالدین (نمائندہ دنیا )جامعہ گجرات کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظہورالحق نے کہا ہے کہ صحیح فیصلوں سے اداروں کا مستقبل بنتا ہے ۔
قیادت جب فیصلہ سازی میں دلچسپی لے اور میرٹ کو بنیاد بنائے تو ترقی خود بخود سفر کا حصہ بن جاتی ہے ۔ذہین و محنتی طلبہ جامعہ گجرات کا محور و مرکز اور قابلِ قدر اثاثہ ہیں وہ یہاں جامعہ گجرات کے سب کیمپس منڈی بہاؤالدین میں طلبہ سوسائیٹیوں کی جانب سے منعقدہ تقریبِ سے خطاب کر رہے تھے ، ڈاکٹر ذکی الزماں عاصم نے وائس چانسلر کو سب کیمپس منڈی بہاؤالدین کے انفرا سٹرکچر اور مختلف تعلیمی پروگراموں بارے بریفنگ دی۔