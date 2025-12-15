کامونکے :چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی اشیا سے محروم
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی اشیا سے محروم ہوگئے ۔ ٹبہ محمد نگر کے وارث علی کے کارخانہ سے نامعلوم چور سلائی مشین، بجلی کی موٹر اور دیگر سامان چوری کرکے لے گئے جبکہ خان پیارا میں محمد افضل کی زیر تعمیر عمارت سے نامعلوم چور 7 بوریاں سیمنٹ، 55 کلو سریا اور اینٹیں چوری کرکے لے گئے ۔
