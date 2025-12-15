صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی اشیا سے محروم

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری قیمتی اشیا سے محروم ہوگئے ۔ ٹبہ محمد نگر کے وارث علی کے کارخانہ سے نامعلوم چور سلائی مشین، بجلی کی موٹر اور دیگر سامان چوری کرکے لے گئے جبکہ خان پیارا میں محمد افضل کی زیر تعمیر عمارت سے نامعلوم چور 7 بوریاں سیمنٹ، 55 کلو سریا اور اینٹیں چوری کرکے لے گئے ۔

