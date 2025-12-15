صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منڈی بہا ئوالدین:سیدنا صدیق اکبر ؓ کے یوم وفات پر سنی علما کو نسل کی ریلی

منڈی بہا ئوالدین (نمائندہ دنیا)سنی علما کونسل کے زیر اہتمام خلیفہ بلا فصل، سیدنا صدیق اکبر ؓکے یوم وفات کے موقع پر مدنی مسجد سے پریس کلب تک صدیق اکبر ریلی نکالی گئی۔

قیادت سنی علما کونسل پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل را ئو محمد اشرف حسینی نے کی۔ علما کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، رسول اﷲ ؐکے یار غار اور سب سے بڑے محسن تھے ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبرؓ کے یومِ وفات پر بھی سرکاری تعطیل کا اعلان کیا جائے ۔

 

