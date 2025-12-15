ویزا فراڈ اور انسانی سمگلنگ میں ملوث مزید 8 افراد گرفتار
سیالکوٹ ،گوجرانوالہ (نمائندہ دنیا ،نیوز رپورٹر)ایف آئی اے گوجرانوالہ زون کا انسانی سمگلرز کیخلاف کریک ڈاؤن ، ویزا فراڈ اور مائیگرنٹ سمگلنگ میں ملوث مزید 8 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ۔
گرفتار ملزموں میں محمد افضل ، محمد امجد، عمران چٹھہ ، عمر فاروق، لقمان امجد، طارق علی ، عامر سہیل اور محمد افضل معاویہ شامل ہیں۔ملزموں کو گوجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، نارووال اور سیالکوٹ کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ملزم افضل نے شہری کو ملاوی بھجوانے کا جھانسہ دیکر 6 لاکھ اور 35ہزار روپے بٹورے ۔ ملزم محمد امجد نے سادہ لوح شہری کوملائشیا بھجوانے کا جھانسہ دیکر 8 لاکھ روپے ہتھیائے ۔ عمران چٹھہ نے پولینڈبھجوانے کا جھانسہ دیکر 17 لاکھ روپے بٹورے ۔ملزم عمر فاروق اور لقمان نے شہری کو جرمنی بھجوانے کا جھانسہ دیکر 18 لاکھ روپے ہتھیا لئے ۔ طارق علی نے سپین بھجوانے کا جھانسہ دیکر 36 لاکھ روپے ہتھیا لئے ۔گرفتار ملزم عامر سہیل نے متاثرہ کو سعودی عرب بھجوانے کی غرض سے 20 لاکھ 50 ہزار روپے ہتھیائے جبکہ گرفتار ملزم محمد افضل معاویہ نے شکایت کنندہ کو پولینڈ بھجوانے کا جھانسہ دیکر 7 لاکھ روپے بٹورے ،گرفتار ملزم بھاری رقوم وصول کر کے روپوش ہو گئے تھے ، ملزموں سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔