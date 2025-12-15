صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیپٹن نسیم نے تحصیلدار صدر گوجرانوالہ کا چارج سنبھا ل لیا

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کیپٹن نسیم نائب تحصیلدار سرکل قلعہ دیدار سنگھ کو فوری طور پر تحصیلدار گوجرانوالہ صدر کا چارج سونپنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جس پر کیپٹن نسیم نے تحصیلدار گوجرانوالہ صدر کے عہدے کا چارج سنبھال کر فرائض منصبی کی ادائیگی شروع کر دی۔

