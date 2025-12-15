صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ کے تحسین ناصر نے نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ کے تحسین ناصر نے نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا

ڈسکہ (نمائندہ دنیا )ڈسکہ کے سپوت تحسین ناصر نے نیشنل گیمز کے فینسنگ مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت لیا ، فائنل میں تحسین ناصر نے بھرپور مہارت، رفتار اور درستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حریف کھلاڑی کو شکست دی ۔گولڈ میڈل جیتنے کے بعد تحسین ناصر کا کہنا تھا کہ کامیابی والدین کی دعا، کوچز کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے ۔

ڈسکہ کے سپوت تحسین ناصر نے نیشنل گیمز کے فینسنگ مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت لیا ، فائنل میں تحسین ناصر نے بھرپور مہارت، رفتار اور درستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حریف کھلاڑی کو شکست دی ۔گولڈ میڈل جیتنے کے بعد تحسین ناصر کا کہنا تھا کہ کامیابی والدین کی دعا، کوچز کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں غیر قانونی رکشہ و ویگن سٹینڈز نے ٹریفک نظام مفلوج کر دیا، حادثات میں اضافہ

شہر کی 6 بڑی شاہرات پر ٹریفک سائن بورڈز نصب کرنے کی منظوری

ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ گیم چینجر ہوگا، سلطان باجوہ

جڑانوالہ میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں

پولیس چوکی 17 گھگھ میں نمبرداروں کے ساتھ اہم میٹنگ

المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام فری آئی کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر