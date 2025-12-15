ڈسکہ کے تحسین ناصر نے نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )ڈسکہ کے سپوت تحسین ناصر نے نیشنل گیمز کے فینسنگ مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت لیا ، فائنل میں تحسین ناصر نے بھرپور مہارت، رفتار اور درستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حریف کھلاڑی کو شکست دی ۔گولڈ میڈل جیتنے کے بعد تحسین ناصر کا کہنا تھا کہ کامیابی والدین کی دعا، کوچز کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے ۔
