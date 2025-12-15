صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنڈی بھٹیاں :ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے خواہشمند خوار

  • گوجرانوالہ
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار)حکومت پنجاب کی بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف مہم کے آغاز کے بعد ٹریفک پولیس اہلکار متحرک ہوگئے اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل سواروں کی شامت آچکی ہیں اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والے سڑکوں کے بجائے گلیوں اور بازاروں کا رخ کر گئے ہیں جبکہ ٹریفک پولیس اہلکار روزانہ کی بنیاد پر درجنوں کی تعداد میں چالان کر رہے ہیں

جس سے شہریوں نے لائسنس بنوانے کیلئے شہر میں واقع واحد پولیس سہولت سنٹر کا رخ کرلیا جہاں صرف ایک کا ئونٹر ہونے کی وجہ سے شہریوں کو دشواری کا سامنا ہے اور سہولت سنٹر کے باہر اور اندر لائسنس بنوانے کیلئے آنے والے شہریوں کا رش لگا رہتا ہے اور شہری سارا سارا دن انتظار میں کھڑے رھتے ہیں ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے مہم تو شروع کردی لیکن کا ئونٹرز میں اضافہ نہیں کیا جس سے شہری پریشان ہیں اور ڈی پی او حافظ آباد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر لائسنسنگ کا ئو نٹرز میں اضافہ کیا جائے تاکہ شہریوں کو لمبے انتظار کی زحمت سے چھٹکارا مل سکے ۔

 

