گجرات:ماحولیاتی آ لود گی کا با عث بننے والا بھٹہ سیل

  گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار ) ضلعی آفیسر برائے ماحولیاتی تحفظ ایجنسی اسامہ ماجد نے ٹیم کے ہمراہ مختلف شعبوں کا معائنہ اور کارروائیاں کیں۔

صنعتی اداروں اور اینٹوں کے بھٹوں پر مجموعی طور پر 15 معائنے کیے گئے جن میں 2 خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ ایک نوٹس جاری کیا گیا، ایک بھٹہ سیل کیا گیا، ایک ایف آئی آر درج کی گئی اور ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔سکولوں میں ویسٹ سیگریگیشن کے حوالے سے 4 معائنے کیے گئے جن میں 3 ادارے قواعد کے مطابق پائے گئے جبکہ ایک کو نوٹس جاری کیا گیا۔ 

 

