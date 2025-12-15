حفاظ کرام اللہ کے ہاں انتہائی قدرو منزلت رکھتے ہیں:قاری احسن ما جدی
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) قرآن پاک مقدس کتاب ہے اسے اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے حفاظ کرام اللہ کے ہاں انتہائی قدرو منزلت رکھتے ہیں۔
ان خیالات کا اظہار معروف عالم دین و معلم قاری احسن ماجدی نے ایڈمن آفیسر پنجاب کالج وزیرآباد فہد ریاض کے بیٹے احمد ریاض کے حفظ قرآن مکمل ہونے کی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ انتہائی خوش قسمت ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف لگاتے ہیں اور ان میں سے کئی بچے حفظ کرتے ہیں ۔ فہد ریاض نے کہا کہ وہ بیٹے کی جاب سے سعادت حاصل کرنے کی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ۔