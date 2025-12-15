پر یس کلب علی پور چٹھہ کے عہدیداروں کا اتفاق رائے سے انتخاب
علی پورچٹھہ (تحصیل رپورٹر )پریس کلب علی پورچٹھہ کا 2025 کا آخری اجلاس نہایت خوشگوار ماحول میں منعقد ہوا جس میں سال بھر کی صحافتی سرگرمیوں، کارکردگی اور درپیش چیلنجز کا جائزہ لیا گیا۔
چیئرمین سلیمان ارشد مغل نے کہا کہ کارکردگی کسی فرد کی نہیں بلکہ ٹیم کی مشترکہ جدوجہد کا نتیجہ ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ علی پورچٹھہ میں سرکاری پریس کلب کا قیام ترجیح ہے اور اس مقصد کیلئے ہر فورم پر آواز بلند کی جاتی رہے گی۔صدر غلام مرتضیٰ علوی اورجنرل سیکرٹری عرفان عباس رضوی نے بھی اظہار خیال کیا ۔اجلاس میں شریک تمام کلب ممبران نے موجودہ قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے متفقہ طور پر 2026 کیلئے بھی منتخب کر لیا ۔