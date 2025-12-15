پھالیہ :کرپشن کیس ، ضمانت منسوخ ہونے پر پٹواری گرفتار
پھالیہ(نامہ نگار )سرکل آفیسر اینٹی کرپشن نے عدالتی احکامات پر دھوکہ دہی سے زمین ہتھیانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔
محمد علی پٹواری اور ارشد سلیم راں نے مل کر زمین انتقال کا جعلی فرد بنا کر رجسٹری کر ا دی تھی جس پر محکمہ اینٹی کرپشن نے فراڈ کا مقدمہ درج کر لیا، ملزموں نے اینٹی کرپشن کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائیکورٹ میں رٹ دائر کر دی جس پر اینٹی کرپشن نے کیس کی بھرپور پیروی کی اور بہترین پیروی کے نتیجے میں لاہور ہائیکورٹ نے دھوکہ دہی ثابت ہونے پر ملزموں کی ضمانت کینسل کر دی اور ضمانت کینسل ہونے پر ملزم محمد علی حسن پٹواری کو گرفتار کر لیا گیا۔ سرکل آفیسر اینٹی کرپشن مرزا عمران الحق کا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی سربراہی میں اینٹی کرپشن منڈی بہا الدین بھرپور کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ کرپشن کے خلاف زیر ٹالرنس ہے اور کرپشن پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے گا۔