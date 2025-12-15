نوشہرہ ورکاں:خاتون نے ریسکیو 1122 کی ایمبو لینس میں بچے کو جنم دیدیا
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ریسکیو 1122 کی ایمبولینس کے اندر خاتون نے بچے کو جنم دیدیا ۔
نواحی گاؤں لنج کی رہائشی معافیا وارث کو زچگی کیلئے النسا ہسپتال تتلے عالی لایا گیا جہاں سے تشویشناک حالت کے پیش نظر خاتون کو ریسکیو 1122 کے ذریعے گوجرانوالہ منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ،ریسکیو عملہ نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایمبولینس کے اندر ہی کامیاب ڈیلیوری کروا دی جس کے نتیجے میں ماں اور نومولود دونوں محفوظ رہے جنہیں بعد ازاں مزید طبی نگہداشت کے لئے ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ پہنچا دیا گیا ۔