صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:خاتون نے ریسکیو 1122 کی ایمبو لینس میں بچے کو جنم دیدیا

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں:خاتون نے ریسکیو 1122 کی ایمبو لینس میں بچے کو جنم دیدیا

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ریسکیو 1122 کی ایمبولینس کے اندر خاتون نے بچے کو جنم دیدیا ۔

نواحی گاؤں لنج کی رہائشی معافیا وارث کو زچگی کیلئے النسا ہسپتال تتلے عالی لایا گیا جہاں سے تشویشناک حالت کے پیش نظر خاتون کو ریسکیو 1122 کے ذریعے گوجرانوالہ منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ،ریسکیو عملہ نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایمبولینس کے اندر ہی کامیاب ڈیلیوری کروا دی جس کے نتیجے میں ماں اور نومولود دونوں محفوظ رہے جنہیں بعد ازاں مزید طبی نگہداشت کے لئے ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ پہنچا دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گل داؤدی : 200 اقسام کے پھول گملوں میں آویزاں

لاہور میں پہلے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی منظوری

زیر تربیت افسروں کو ثقافت کی اہمیت ‘ مذہبی ہم آہنگی پر لیکچر

حکام کو سٹینڈرڈ میڈیسن لسٹ اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت

فوج کی مخالفت کرنیوالوں کیخلاف مزاحمت کرینگے : طاہر اشرفی

حضرت ابوبکر صدیق ؓ کے یوم وفات پر چھٹی کیلئے جلوس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر