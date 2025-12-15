عوامی سہو لیات کیلئے 17 نکاتی پلان پر عملدر آ مد کی ہدایت
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر) پنجاب حکومت کی ہدایت پر گوجرانوالہ میں عوامی مسائل کے حل اور سہولیات کی فراہمی کیلئے 17 نکات پر عمل درآمد کر انے کا پلان،ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں متعلقہ محکمہ جات کو ٹاسک سونپ د ئیے گئے
جس میں تمام محکموں کے سربراہ اور نمائندہ افسر وں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلٰی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کا ویژن و مشن ہے کہ پنجاب کے تمام چھوٹے بڑے شہر منظم نظر آنے چاہئیں ۔ ستھرا پنجاب ڈرون کیمرے کی مدد سے کوڑا کرکٹ کی نشاندہی کریں، ٹیمیں تشکیل دیں، سیوریج کے مسائل کو حل کرائیں۔ اسسٹنٹ کمشنرز خود سروے کروائیں کہیں کچرا نظر نہ آئے ، قبرستانوں کو چیک کریں اور صفائی یقینی بنائیں۔ آوارہ کتوں کی روک تھام اور سدباب مہم میں مزید شدت لائیں ، گٹروں کے ڈھکنوں کی تنصیب یقینی بنا ئی جائے ،سرکاری ہسپتالوں کو بھی خصوصی ٹیمیں چیک کریں گی۔ سبزی و پھل منڈیوں کی صفائی ستھرائی کیلئے سپیشل ٹیمیں لگائیں ۔ تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا جائے ، میونسپل کمیٹیز پارکس، گرین بیلٹس، مانومنٹس(جاگنگ ٹریکس کو بہتر بنائیں۔ وال چاکنگ پر مقدمات درج کرائے جائیں ،بینرز، فلیکسز، پوسٹرز ہٹائیں۔ ریڑھی بازاروں میں روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کی جائے ،زیادہ سے زیادہ شجرکاری، خالی جگہوں پر بڑے سائز کے پودے لگائیں۔ سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کے سامنے طلبہ کی محفوظ روڈ کراسنگ کیلئے زیبرا کراسنگ اور سائن بورڈز کی تنصیب یقینی بنائی جائے ۔ جنرل بس سٹینڈز، ویٹنگ ایریاز، واش رومز، پینے کا صاف پانی، ٹوٹیاں فعال رکھیں، ضلع کے تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اپنے علاقوں میں تمام کریانہ سٹورز، تنوروں پر روٹی، برائلر مرغی، گوشت کے نرخ نمایاں جگہ پر آویزاں، کروائیں ۔ سڑکوں کی ضروری مرمت، ہائی ویز، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹیز۔ فٹ پاتھ کی ضروری مرمت کر ائی جائے ، واٹر فلٹریشن پلانٹس مکمل طور پر فعال کرائیں۔