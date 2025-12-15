تتلے عالی:اہلیہ کو تشدد کرکے گھر سے نکال دیا،خاوند اور سسرالیوں پر مقدمہ
تتلے عالی(نامہ نگار )اہلیہ کو تشدد کرکے گھر سے نکال دیا،خاوند اور سسرالیوں پر مقدمہ درج کر لیا گیا ۔
شیخوپورہ کی کوثر پروین کی بیٹی تنزیلہ بی بی کی شادی8ماہ قبل تتلے حکیم حیدر کے سارب سلیم سے ہوئی ، اس کا خاوند اپنے بھائی زوہیب، والدسلیم، والدہ رخسانہ اور نند اکثر اسے تشدد کا نشانہ بناتے اور کمر ے سے نکال دیتے ،تنزیلہ کی والدہ منت سماجت کرکے دوبارہ آباد کر دیتی تھی،20 اکتوبر کو ملزموں نے ڈنڈوں سے تشدد کرکے دوبارہ گھر سے نکال دیا،پو لیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔