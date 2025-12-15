صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرسمس کی آمد پر مسیحی بستیوں میں تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں

  • گوجرانوالہ
کرسمس کی آمد پر مسیحی بستیوں میں تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں

تتلے عالی(نامہ نگار)کرسمس کی آمد پر مسیحی بستیوں میں تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں ۔کرسمس کے حوالے سے تتلے عالی اور اس کے نواحی علاقوں میں مسیحی بستیوں میں تیاریاں شرو ع ہو گئی ہیں اس سلسلے میں تتلے عالی میں حیات نو،عوامی چرچ بستی اور دی راک آف سالو یشن اسلام پورہ سمیت تمام چرچز کو رنگ برنگے برقی قمقموں سے سجادیا گیا ہے ۔

کرسمس کی آمد پر مسیحی بستیوں میں تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں ۔کرسمس کے حوالے سے تتلے عالی اور اس کے نواحی علاقوں میں مسیحی بستیوں میں تیاریاں شرو ع ہو گئی ہیں اس سلسلے میں تتلے عالی میں حیات نو،عوامی چرچ بستی اور دی راک آف سالو یشن اسلام پورہ سمیت تمام چرچز کو رنگ برنگے برقی قمقموں سے سجادیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معاشی استحکام کیلئے پالیسیاں بنانیکی ضرورت، سیدال خان

آثارِ قدیمہ کی تحقیق، تحفظ کے فروغ کیلئے پرعزم، اورنگزیب کچھی

وزیر مملکت خزانہ کا زیر تعمیر لِلہ جہلم روڈ کا دورہ، جلد تکمیل کی ہدایت

تعلیمی شعبہ میں رشوت،کرپشن کے راستے بند کر دیئے،رانا سکندر

مضبوط جمہوریت کیلئے خواتین کی شمولیت ضروری، شازیہ رضوان

مری، آٹا سمگل کرنیکی کوشش ناکام چوک میں سرکاری نرخوں پر فروخت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر