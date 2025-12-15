کرسمس کی آمد پر مسیحی بستیوں میں تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں
تتلے عالی(نامہ نگار)کرسمس کی آمد پر مسیحی بستیوں میں تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں ۔کرسمس کے حوالے سے تتلے عالی اور اس کے نواحی علاقوں میں مسیحی بستیوں میں تیاریاں شرو ع ہو گئی ہیں اس سلسلے میں تتلے عالی میں حیات نو،عوامی چرچ بستی اور دی راک آف سالو یشن اسلام پورہ سمیت تمام چرچز کو رنگ برنگے برقی قمقموں سے سجادیا گیا ہے ۔
